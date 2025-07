Este Music Festival 2023: Musica e Comicità al Castello

L’estate si avvicina e con essa tornano i festival musicali che animano il territorio italiano. Tra questi, spicca la seconda edizione dell’Este Music Festival, organizzato da DuePunti Eventi in sinergia con il Comune di Este e con il patrocinio della Provincia di Padova. L’evento si svolgerà dal 20 al 28 luglio, presso il suggestivo Castello Carrarese, e proporrà un programma ricco di artisti di fama nazionale e internazionale.

Tra i grandi nomi presenti, si potranno ascoltare Antonello Venditti, Fabri Fibra, Finley e The Kolors. Non mancheranno anche ospiti di rilevo come Anastacia, Mika e Goran Bregovic. A rendere l’atmosfera ancora più vivace, il comico Andrea Pucci porterà sul palco il suo nuovo spettacolo “Amo l’estate”.

Questo festival si preannuncia come una significativa manifestazione culturale, in grado di attrarre visitatori e valorizzare il patrimonio locale. Il consiglio della Provincia di Padova ha espresso grande soddisfazione per il cartellone, sottolineando l’importanza di contribuire alla scena musicale italiana. Il sindaco di Este, Matteo Pajola, ha inoltre evidenziato come la risposta positiva del pubblico alla prima edizione abbia spinto a proporre un programma ancora più ambizioso.

Il festival inizierà il 21 luglio con Anastacia, mentre il 22 luglio sarà la volta di Mika. Il 23 luglio, Andrea Pucci intratterrà il pubblico con la sua comicità. I concerti di Venditti, Finley, Fabri Fibra e The Kolors seguiranno nei giorni successivi, concludendo l’evento il 28 luglio in compagnia di Goran Bregovic e la sua band.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e i concerti inizieranno alle 21.30. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del festival.