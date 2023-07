Estate, InfoJobs: "Cameriere assistente cucina e cuoco le posizioni stagionali più richieste"

Secondo l’Osservatorio InfoJobs, le professioni più richieste in turismo e ristorazione per la stagione estiva 2023 sono ancora una volta concentrate maggiormente sulla cucina, vero e proprio orgoglio nazionale. La classifica rispecchia, quindi, le posizioni fondamentali della ristorazione con un podio così formato: al primo posto la professione di cameriere, seguono al 2° assistente di cucina e al 3° cuoco.

La figura del barista si posiziona al 4° posto e quella di animatore turistico, all’8° nel 2022, cresce nel 2023 e si trova in 5° posizione. seguono addetto al catering aereo (6° in classifica), chef (7°), addetto alle pulizie delle camere, (8°), addetto vendite (9°), responsabile vendite (10°).

Fuori dalla top 10, ma immancabili, ecco pizzaiolo (al 12° posto) per portare in tavola (o perché no, anche in spiaggia) uno dei cibi più rappresentativi dell’Italia nel mondo; per una dolce pausa ecco che arriva pasticcere (15°). Ma nella top 20 si cercano anche particolari figure professionali come il confezionatore caseario artigianale (17°).

I dati del 2023 delineano uno scenario positivo con un totale di quasi 5.000 annunci nella categoria pubblicati da aprile a metà giugno 2023 sulla piattaforma. A raccogliere la maggior parte degli annunci è la sottocategoria ristorazione, che da sola conta quasi 4.000 annunci. Turismo, anche se con numeri più piccoli, ha la crescita percentuale più importante, che mantiene la tripla cifra già registrata nel 2022.

La top 10 delle professioni più cercate nella categoria turismo e ristorazione su InfoJobs per l’estate 2023: cameriere, assistente di cucina, cuoco, barista, animatore turistico, addetto al catering aereo, chef, addetto/a alla pulizia delle camere, addetto vendite, responsabile vendite.

La stagione è ormai iniziata, tuttavia per chi è ancora alla ricerca, nella categoria turismo e ristorazione ci sono ancora oltre 1.700 offerte attive su InfoJobs.