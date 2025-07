Estate incerta per i mercati: opportunità e rischi da valutare

Nei prossimi mesi, i mercati finanziari sono chiamati ad affrontare un periodo di incertezza, influenzato da conflitti commerciali e dinamiche geopolitiche. Dopo una prima parte dell’anno segnata dall’inasprimento dei dazi commerciali statunitensi sulle importazioni europee, gli investitori devono orientarsi in un contesto in continua evoluzione.

Gli Stati Uniti hanno recentemente innalzato i dazi al 30%, scatenando reazioni da parte della Commissione Europea, che ha annunciato misure di risposta su beni americani per oltre 83 miliardi di dollari. Secondo Goldman Sachs, una escalation del conflitto commerciale potrebbe portare a una contrazione del PIL dell’Eurozona fino all’1,2% entro il 2026.

Nel frattempo, le aspettative economiche rimangono prevalentemente positive, con un focus sui mercati giapponese ed europeo. Rebekah McMillian di Neuberger Berman evidenzia la solidità dei fondamentali giapponesi e l’allentamento delle politiche monetarie e fiscali in corso, che supportano le prospettive per gli asset di rischio.

In Europa, l’attenzione si sposta sul rilancio delle infrastrutture, con l’implementazione dei programmi InvestEU e Connecting Europe Facility, che mirano a finanziare progetti strategici per complessivi 33 miliardi di euro. Iniziative come il corridoio digitale tra Milano e Vienna e il piano tedesco da 500 miliardi per reti elettriche rappresentano opportunità per gli investitori, visto l’interesse crescente per le infrastrutture come strumento di protezione in un contesto volitivo.

Parallelamente, le strategie difensive tornano in auge. Gli investitori sono incoraggiati a posizionarsi su titoli di alta qualità e a utilizzare fondi monetari, che offrono rendimenti stabili del 2% lordo. Anche l’oro e altre materie prime stanno ricevendo attenzione, in risposta alle incertezze geopolitiche e commerciali.