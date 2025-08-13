Estate in Sicurezza: Polizia insiste su viaggi protetti in Italia

Con l’avvio dell’estate e il gran movimento di italiani in viaggio, la Polizia di Stato intensifica la propria presenza sul territorio nazionale per garantire viaggi sicuri. È stata lanciata la campagna “Estate in Sicurezza”, con l’obiettivo di prevenire incidenti, scoraggiare comportamenti pericolosi e fornire assistenza ai viaggiatori.

In questo contesto, la Polizia Stradale sta incrementando i controlli sulle strade e autostrade, per sensibilizzare gli automobilisti alla prudenza. Nelle stazioni, gli agenti della Polizia Ferroviaria svolgono attività di vigilanza per garantire la sicurezza dei passeggeri. Il Reparto Volo, infine, sorveglia dall’alto i movimenti, utilizzando elicotteri e aeromobili per essere pronti ad intervenire in caso di emergenze.

La Polizia di Stato ha anche realizzato uno spot istituzionale che mostra il lavoro degli operatori, ritratti mentre assistono e accompagnano i viaggiatori. La nota diffusa da Roma invita a considerare la presenza della Polizia come un supporto costante, sottolineando l’importanza della prossimità durante i mesi estivi.