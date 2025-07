Estate in Italia: boom di viaggi e prenotazioni 2023

L’estate si presenta come il periodo ideale per viaggiare, e il turismo in Italia sta raggiungendo risultati senza precedenti. Secondo recenti rapporti di ENIT, ISNART e Unioncamere, attualmente l’80% delle camere disponibili da giugno a settembre è già stato riservato, con un picco del 90% in agosto. Più di 70 milioni di turisti stranieri sono attesi, con prenotazioni che proseguono fino a ottobre, quando si stima una quota del 43% di booking. Il fatturato per le strutture alberghiere nel settore ha superato i 14,7 miliardi di euro, avvicinandosi ai 15 miliardi se si considera anche l’extralberghiero.

Nel Maceratese, i viaggiatori si dividono tra chi prenota con largo anticipo e chi opta per la spontaneità. Fabrizio Domizioli, titolare di ‘Domizioli Viaggi’, ha notato un inizio di stagione precoce, con un afflusso di richieste già ad aprile. Nonostante alcuni timori legati al conflitto in Palestina, le cancellazioni sono state rare, e i clienti che hanno viaggiato sono tornati soddisfatti. Si è registrata una distribuzione delle partenze anche nei mesi di giugno e settembre, a fronte di una tipica alta affluenza in agosto.

Simonetta Mengoni di ‘Si va viaggi’ rileva che molti hanno prenotato in anticipo, con Sardegna e Sicilia come mete più richieste, ma anche destinazioni estere come Spagna, Grecia e Mar Rosso sono popolari. Diversamente, in altre aree come Civitanova e Tolentino, si osserva un atteggiamento cauteloso. Adelina Valerio di ‘Atlantide Viaggi’ nota un calo nelle prenotazioni anticipate, con richieste maggiori per la montagna e la Grecia, mentre Paola Cimarelli di ‘Punto Vacanze’ sottolinea la differenza tra chi pianifica e chi prenota all’ultimo minuto. Le famiglie mostrano una certa titubanza a causa degli aumenti di prezzo, mentre ci sono preferenze per viaggi più brevi ma di qualità, con una crescente attenzione alla sicurezza e flessibilità delle prenotazioni.