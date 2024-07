Estate in Diretta salta, evacuati gli studi Rai per un grave incendio: “Scappano tutti”

Poco fa nel quartiere Prati di Roma si è sviluppato un grave incendio ed è stata evacuata prontamente la sede Rai di via Teulada. Per questo motivo è saltata all’ultimo minuto la puntata di Estate in Diretta. Rai News ha rilasciato un comunicato: “Incendio a Roma, bruciano le pendici di Monte Mario (dietro la sede Rai di via Teulada). Un rogo si è propagato velocemente in zona Prati, dietro alla città giudiziaria di Piazzale Clodio, all’ora di pranzo del 31 luglio. Evacuata via Teulada, una delle sedi Rai di Roma. Continua a propagarsi l’incendio divampato sulla collina di Monte Mario. Le fiamme hanno raggiunto il Centro di Produzione Rai di via Teulada che è stato evacuato. L’Azienda ha dovuto ricalibrare la programmazione pomeridiana. Non è infatti andato in onda l’Estate in Diretta’, sostituita da una puntata di ‘TechetecheTè’. Per far fronte alle fiamme, nella zona sono presenti decine di mezzi dei vigili del fuoco e sono in volo gli elicotteri antincendio. Le operazioni di spegnimento vanno avanti“.

🔴 Grave incendio nei pressi degli Studi Rai di Via Teulada a Roma. Sgomberato per precauzione il centro di produzione. Saltata la prima parte di #EstateinDiretta, sostituita da #TecheTecheTe. La programmazione di #Rai1 potrebbe subire altre variazioni nel corso della giornata. pic.twitter.com/6yr4tu5biE — TV Italiana (@TV_Italiana) July 31, 2024

Estate in Diretta salta, Nunzia De Girolamo documenta l’evacuazione con un video.

Negli studi Rai è suonato un allarme e tutti i dipendenti della sede di via Teulada hanno dovuto lasciare gli edifici. Nunzia De Girolamo su Instagram ha documentato l’accaduto: “Eccoci qui, va bene ragazzi noi stiamo evacuando lo studio, come potete vedere sono andati via tutti. Adesso ci rimproverano se non scappiamo. Ci vediamo domani, bisogna lasciare subito l’incendio è serio a Monte Mario, a domani. Scappano tutti, non mi è mai capitato manco a scuola di evacuare così. Ci mancava questa, veramente. Ve lo dico, siamo rimasti io e Gianluca Semprini, non c’è più nessuno. Ci mancava questo. Adesso è arrivato il momento di andare ufficialmente“.

Da #EstateInDiretta a Evacuazione in Diretta. Tutto il Centro di Produzione Tv Rai “Raffaella Carrà”, ubicato in via Teulada, è stato evacuato per l’incendio divampato a Monte Mario. (Da Ig di @N_DeGirolamo) pic.twitter.com/Insg5X1vSs — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 31, 2024