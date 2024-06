Estate in Diretta contro Pomeriggio 5: chi ha vinto la sfida degli ascolti

Venerdì scorso Alberto Matano ha salutato i suoi affezionati telespettatori dando loro appuntamento a settembre e passando il testimone a Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Ieri infatti è andata in onda su Rai Uno la prima puntata della nuova edizione di Estate in Diretta, che è stata seguita da 1.430.000 telespettatori con il 19.6% di share nella presentazione (dalle 17:00 alle 17:29) e da 1.720.000 con il 20.9% di share nella puntata (dalle 17:29 alle 18:44). Un anno fa lo stesso programma al debutto è stato visto da 1.112.000 spettatori pari al 15.1% di share nella presentazione dalle e da 1.435.000 spettatori con il 18.5% di share nel resto della puntata.

Ma quando ha totalizzato ieri Myrta Merlino? Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.321.000 spettatori (18% di share) nella prima parte e a 1.041.000 spettatori (13% di share) nella seconda parte. I Saluti a 1.110.000 con il 12,2% di share.

Myrta – al contrario dei rumor sulla chiusura anticipata – ha allungato la sua permanenza a Pomeriggio 5, che infatti andrà avanti su Canale 5 fino a venerdì 14 giugno. Smentite le voci secondo le quali la conduttrice avrebbe abbandonato due settimane prima del previsto la trasmissione, lasciandola poi nelle mani del collega (che più di una volta l’ha sostituita), Giuseppe Brindisi.

Estate in Diretta vs Pomeriggio 5, la situazione dello scorso settembre.

I nuovi dati sono molto distanti da quelli dello scorso settembre, quando il vuoto di Barbara d’Urso e il debutto di Myrta Merlino hanno generato grande curiosità. Nove mesi fa infatti Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.410.000 spettatori con il 20.13%, nella prima parte di 47 minuti dalle 16.55 alle 17.42, e a 1.341.000 spettatori con il 16.97% nella seconda parte di 40 minuti dalle 17.46 alle 18.26 (Saluti: 1.223.000 – 14.21%). In quell’occasione Estate in Diretta è stato visto da 1.227.000 spettatori con il 17.36%, nella presentazione in onda dalle 17.11 alle 17.44, e 1.404.000 spettatori con il 17.29%, dalle 17.44 alle 18.45.

