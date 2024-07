Estate in Diretta, collegamento finisce in rissa: “Capelli strappati”

Ieri pomeriggio Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a Estate in Diretta si sono occupati del caso di Pierina Paganelli, la 78enne a cui è stata tolta la vita lo scorso ottobre. A trovare Pierina è stata la nuora Manuela Bianchi, moglie del figlio della Paganelli, Giuliano Saponi, vittima di uno strano incidente avvenuto un anno fa.

La Polizia dopo la scomparsa di Pierina ha iniziato ad indagare su Louis Dassilva (marito di Valeria Bartolucci), che viveva sullo stesso pianerottolo della Paganelli e della nuora Manuela Bianchi. Come se non bastasse pare che Louis abbia anche avuto una relazione clandestina con Manuela, ad oggi l’uomo è l’unico indagato e ha assunto come consulente Roberta Bruzzone.

Ieri a Estate in Diretta, Nunzia De Girolamo ha rivelato che l’inviato Valerio Scarponi stava preparando per il collegamento, quando Valeria e Manuela si sono incrociate ed è scattata la rissa: “Valerio Scarponi è addirittura dovuto intervenire per sedare gli animi di queste due donne“.

Estate in Diretta, il racconto di Valerio Scarponi.