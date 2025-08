Estate e animali: come prevenire l’abbandono estivo

Durante l’estate, molti animali domestici corrono il rischio di essere abbandonati dai loro proprietari. Questa pratica, purtroppo, raggiunge il picco in questo periodo dell’anno, con circa 80.000 gatti e 50.000 cani lasciati soli in Italia, secondo la Lega italiana difesa animali e ambiente. In particolare, il 30% di questi abbandoni avviene nei mesi estivi.

Per affrontare questa emergenza, l’associazione Lndc Animal Protection ha pubblicato un vademecum per gestire animali abbandonati o selvatici in difficoltà. Non tutti gli animali che si trovano soli per strada sono abbandonati; in alcuni casi, possono essere animali identificati da volontari e lasciati in libertà. Lndc consiglia di osservare il comportamento dell’animale: se mostra sicurezza nel muoversi, probabilmente è accudito, mentre se appare disorientato o spaventato è possibile che sia stato abbandonato. In tal caso, è importante avvicinarsi con cautela e controllare la presenza di un collare o di una medaglietta. Se non si riesce a identificare il proprietario, è fondamentale contattare la Polizia Municipale o i servizi veterinari locali.

Nel caso di animali feriti, è consigliabile chiamare immediatamente i soccorsi. La Polizia Ferroviaria è l’ente da contattare in prossimità di binari, mentre la Polizia Stradale deve essere informata per incidenti su strade extraurbane. Anche il personale dei Vigili del Fuoco può essere coinvolto se un animale si trova in situazioni critiche come tetti o alberi. Se non c’è una risposta tempestiva, si dovrebbe portare l’animale dal veterinario più vicino. Per i selvatici feriti, si devono avvisare le autorità competenti come la Polizia Provinciale o il Comando Forestale. In provincia di Pavia, il Rifugio di Travacò ha segnalato un incremento di rinunce di proprietà, ma poco abbandono. Un caso emblematico è quello di Kimba, un cane trovato per strada, ora in cura in attesa di una nuova famiglia.