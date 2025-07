Estate di musica e cultura tra le Dolomiti: scopri di più!

L’estate nelle Dolomiti Bellunesi si prepara a diventare un palcoscenico di eventi musicali straordinari, grazie al nuovo Cadore Dolomiti Music Festival. Gli organizzatori, attivi da oltre vent’anni, si sono uniti per valorizzare la musica nella bellezza naturale di questa area, riconosciuta come patrimonio UNESCO.

A partire dal 2024, è emersa l’iniziativa di coordinare i principali eventi estivi, dando vita a una rete culturale che arricchirà l’estate di turisti e residenti. La Magnifica Comunità di Cadore guida questa sinergia, supportando tre festival principali: “Organi storici in Cadore”, “Dolomiti Blues & Soul” e “Le Dolomiti più Note”. Questi eventi sono programmati in modo da evitare sovrapposizioni di date, garantendo una proposta culturale continua per tutta la stagione estiva.

“Organi storici in Cadore” offrirà un ricco programma di concerti e attività collaterali, tra cui visite guidate, in varie chiese della regione. Si prevedono concerti in luoghi emblematici come Borca di Cadore e Cortina d’Ampezzo.

Nel frattempo, il festival “Dolomiti Blues & Soul” si annuncia entusiasmante, con venti date in scenari mozzafiato e artisti di livello nazionale e internazionale, da metà luglio a fine agosto. Infine, “Le Dolomiti più Note” tornerà per la sua nona edizione, presentando un repertorio diversificato che unisce musica classica e tradizionale con l’obiettivo di attrarre un pubblico più ampio.

La Magnifica Comunità di Cadore, ente proponente, continua a essere un punto di riferimento culturale, promuovendo lo sviluppo delle risorse locali e favorendo iniziative che uniscono musica e turismo, preparandosi anche per le prossime Olimpiadi invernali del 2026.