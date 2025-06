Estate di Musica: Concerti Imperdibili nella Capitanata!

L’estate nella Capitanata è ricca di concerti ed eventi per intrattenere diverse fasce di pubblico.

Concerti di giugno: Il 28 giugno si esibiranno Sandy Marton e Neja a Deliceto, seguiti da Roy Paci ad Ascoli Satriano il 29.

Concerti di luglio: Dal 18 luglio all’1 agosto si svolgeranno i concerti di FestambienteSud 2025 sul Gargano. Tra gli altri eventi, il 20 luglio Cristina D’Avena sarà a Mattinata, il 21 Massimo Di Cataldo a Peschici, il 26 Rocco Hunt per ‘Note di Mare’ sempre a Peschici, e il 28 Umberto Tozzi a Peschici e Danilo Sacco a Roseto Valfortore. Il 29 luglio, Stewart Copeland, ex membro dei Police, si esibirà a Foggia.

Concerti di agosto: L’1 agosto si esibiranno The Kolors per il ‘Vieste Summer Fest’, seguiti il 2 da Patty Pravo. Fabri Fibra sarà a Vieste il 3 agosto, mentre il 14 agosto i Dirotta su Cuba si esibiranno a Stornarella. Il 15 agosto Nek sarà al ‘Lucera Music Light Festival’, e ci saranno altri eventi con Max Gazzè, i Coma Cose, Gianna Nannini, Nino D’Angelo e Fiorella Mannoia in varie date e location.

Concerti di settembre: Il 6 settembre Raphael Gualazzi sarà al ‘Peschi… Jazz’.

Concerti di ottobre: Il 4 ottobre Franco Ricciardi sarà a Poggio Imperiale, seguito il 5 dagli Alunni del Sole.

Concerti già svolti: A giugno, si sono esibiti diversi artisti tra cui Cristina D’Avena in vari eventi, Anna Tatangelo a San Nicandro Garganico e gli Zero Assoluto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.foggiatoday.it