Estate 2025: il Sud Italia sorprende i viaggiatori culturali

L’estate 2025 porta con sé cambiamenti significativi nel panorama del turismo culturale in Italia. Secondo i dati di GetYourGuide, una piattaforma leader nella prenotazione di attività turistiche, si osserva un incremento dell’interesse per le mete del Sud, affiancandosi alle tradizionali attrazioni culturali.

Nel periodo tra aprile e giugno, Roma si conferma in testa tra le destinazioni più popolari, seguita da Firenze e Venezia. Tuttavia, il sud dell’Italia sta attirando sempre più viaggiatori, con Sorrento che registra un aumento del 38%, seguita da Palermo (27%), Napoli (26%), Taormina (18%) e Catania (18%). Anche nel periodo estivo, le prenotazioni per città come Palermo (+35%), Sorrento (+33%) e La Spezia (+31%) evidenziano questo trend in crescita.

Il turismo si sta spostando verso esperienze più autentiche: tra le attività più richieste vi sono tour delle attrazioni e escursioni in barca. Seppur il Colosseo rimanga il sito più condiviso, anche Pompei e i borghi meridionali stanno guadagnando attenzione.

Francesca De Falco, country manager di GetYourGuide Italia, sottolinea l’importanza di supportare l’economia locale, evidenziando come la piattaforma collabora con oltre 3.600 partner, molti dei quali microimprese. Questo approccio contribuisce a diversificare l’offerta turistica e gestire meglio i flussi di visitatori.

A livello internazionale, gli Stati Uniti e il Regno Unito continuano a costituire le principali fonti di turismo per l’Italia, con un focus crescente sulla qualità dell’esperienza. Nel 2024, GetYourGuide ha ricevuto oltre un milione di recensioni, raggiungendo una media di 4,5 su 5, segno della soddisfazione dei viaggiatori.