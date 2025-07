Estate 2025: il nuovo volto del turismo italiano in crescita

L’estate 2025 si preannuncia come un periodo di trasformazione per il turismo italiano, caratterizzato da vacanze più brevi e frequenti. Secondo un’indagine di Tecnè per Federalberghi, si prevede che 36,1 milioni di italiani partiranno per le ferie estive, generando un volume d’affari di 41,3 miliardi di euro, con una crescita dell’1,7% rispetto all’anno precedente.

Le vacanze estive si accorciano, passando in media da 10,3 a 10 giorni, aumentando però nel numero di viaggi, spalmati su tutto il periodo estivo. Giugno e settembre guadagnano popolarità, riducendo il predominio di agosto. Questa tendenza suggerisce un turismo più sostenibile e distribuito nel tempo.

Le località balneari rimangono le più amate, ma crescono anche le mete naturalistiche, un segno di una crescente attenzione per l’ambiente e il benessere. L’88% dei turisti sceglierà destinazioni italiane, con un’offerta che include mare, montagna e località d’arte. Il cambiamento dei comportamenti di viaggio è evidente: aumenta il numero di famiglie in vacanza, con un ritorno all’importanza del tempo trascorso insieme.

Tuttavia, non tutti gli italiani potranno permettersi una pausa estiva. Una parte del campione intervistato rinuncerà a partire per motivi economici, evidenziando la necessità di un turismo accessibile.

La ricerca, effettuata tra il 14 e il 19 luglio 2025 su un campione di 4.028 italiani, evidenzia come il settore del turismo si stia evolvendo, puntando su esperienze emozionali e qualità del servizio, contribuendo in modo significativo all’economia nazionale.