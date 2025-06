Estate 2025: è attivo il numero 1500 contro il caldo!

Il Ministero della Salute ha attivato un numero di pubblica utilità, il 1500, per supportare i cittadini contro gli effetti del caldo durante l’estate 2025. Questo servizio sarà operativo dal 23 giugno e sarà gratuito. Sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, esclusi festivi.

Il servizio, realizzato in collaborazione con INAIL, offre diversi supporti, tra cui:

– Consigli per proteggersi dal caldo, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili.

– Informazioni sulle ondate di calore e sulle previsioni del Ministero della Salute.

– Dettagli sui servizi socio-sanitari locali.

– Indicazioni sulla salute e sicurezza per i lavoratori in attività all’aperto, tramite il progetto Worklimate.

– Counseling medico-sanitario con esperti del Ministero della Salute.

L’iniziativa mira a garantire un’estate più sicura per tutti e incoraggia la popolazione a proteggersi dal caldo. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito del Ministero della Salute.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.radioamica.it