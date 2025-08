Estate 2025: come i prezzi hanno stravolto le vacanze

Quest’estate, i costi delle vacanze in Italia sono aumentati significativamente rispetto al periodo pre-COVID. Secondo un’analisi del Codacons basata su dati Istat, le spese per il turismo sono in media superiori del 30% rispetto al 2019.

Il settore dei trasporti aerei ha subito i rincari più distintivi, con i voli nazionali che oggi costano mediamente l’81,5% in più. Anche i voli internazionali e europei hanno visto aumenti del 65,9% e del 61%, rispettivamente. Per chi sceglie traghetti, treni o autobus, i costi sono aumentati in modo più contenuto, con un incremento del 13,9% per il trasporto marittimo e del 10,7% per il viaggio in treno.

Le prenotazioni alberghiere non sono da meno: il prezzo per pernottare in hotel è aumentato del 40,6%, mentre i campeggi e i villaggi registano un incremento del 12,7%. Arrivare a una spiaggia o visitare un parco divertimenti comporta ora una spesa più alta, con i lidi che applicano tariffe superiori del 32,7% e i parchi di divertimento del 21,4%.

Anche i pasti e le bevande hanno subito rialzi notevoli: una cena al ristorante costa il 22,5% in più, con i drink come gli aperitivi alcolici aumentati del 18,2%. Non solo fuori casa, ma anche la spesa per i beni alimentari quotidiani ha visto un incremento, con frutta e gelati che sono aumentati rispettivamente del 35% e del 46,4%.

Con l’aumento dei costi, circa il 49% degli italiani ha deciso di rinunciare a una fuga estiva, evidenziando come la situazione economica stia influenzando le scelte di viaggio per molti.