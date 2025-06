Estate 2025: Cibo e Vacanze, La Sicilia Trionfa!

L’estate 2025 si preannuncia all’insegna della riscoperta culinaria, secondo un sondaggio di TheFork, che ha coinvolto oltre 900 italiani. Per il 64% degli intervistati, mangiare bene è fondamentale per una vacanza perfetta. La Sicilia emerge come la meta culinaria preferita, seguita da Puglia e Toscana.

L’indagine evidenzia che quasi la metà degli italiani prenota ristoranti con circa 24 ore di anticipo, indicando l’importanza di scegliere attentamente. Il 70% dei vacanzieri considera la cena il momento ideale per la convivialità, con un budget medio di 20-35 euro a persona. Un terzo degli italiani sogna di provare un ristorante stellato, ma solo il 4% si impegna a farlo.

Le esperienze culinarie variegate sono sempre più richieste. Circa due italiani su tre vogliono cenare in riva al mare e altri desiderano tour gastronomici o degustazioni con chef dal vivo. La maggior parte degli italiani resta in Italia per le vacanze estive, con un forte interesse per la cucina locale.

In merito alle scelte gastronomiche, l’87% preferisce ristoranti che offrono piatti tipici e autentici, mentre il 5% sceglie in base alla fotogenia. La decisione su dove mangiare si basa principalmente sulle recensioni online (60%), dimostrando che autenticità e qualità prevalgono sui trend social. Queste informazioni delineano un profilo di viaggiatori sempre più attenti alla qualità delle esperienze gastronomiche durante le loro vacanze.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net