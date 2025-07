Estate 2025: boom di turisti in Italia e a Roma

Ad agosto, il settore turistico in Italia sta registrando un boom di prenotazioni, con il 70% delle camere disponibili già riservate. Si stima che l’estate 2025 possa segnare nuovi record, attirando 38,5 milioni di turisti internazionali e portando il numero totale degli arrivi a 70 milioni, includendo gli italiani. Questi dati segnano un incremento di cinque milioni rispetto all’anno precedente.

Roma si conferma una delle destinazioni più ambite, con una crescita delle prenotazioni del 18% rispetto al 2024, un fenomeno particolarmente significativo per la stagione estiva, tradizionalmente più tranquilla per la Capitale. Le previsioni indicano un’ottima stagione anche per l’autunno, con un aumento delle prenotazioni già registrato.

L’industria turistica italiana rappresenta circa il 13% del PIL e produce un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro, con stime di incassi pari a 14,7 miliardi solo quest’estate. La presenza di investimenti nel settore ha superato i 2,2 miliardi di euro, contribuendo alla creazione di un’offerta ricettiva di alto livello, specialmente a Roma.

Nel periodo da giugno a settembre, la preferenza per la scelta di alberghi è predominante tra le località di mare, montagna e città d’arte. Tra i turisti stranieri, Regno Unito, Stati Uniti e Germania si posizionano ai primi posti nella classifica degli arrivi. Anche la spesa media per turista è aumentata, raggiungendo oltre 2.000 euro pro capite.

Infine, il Giubileo sta dando una spinta ulteriore, con un notevole incremento delle vendite nel turismo delle regioni centrali, soprattutto in Umbria, grazie al legame con il percorso Roma-Assisi.