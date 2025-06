Estate 2025 a Modena: Arte, Benessere e Innovazione!

La rassegna Ago Off, parte dell’Estate modenese 2025, prevede una serie di eventi culturali e di benessere a Modena. Coordinata dalla Fondazione Ago, si svolgerà presso il dehors di “santagostino: una piazza per la cultura”, a partire dal 23 luglio fino al 13 settembre, con incontri principalmente nelle serate di martedì, mercoledì e giovedì.

Il programma include temi vari, come l’arte come strumento di benessere, laboratori per bambini e nuove tecnologie per l’apprendimento. L’apertura è fissata per il 23 luglio, con un focus sul benessere per anziani e caregiver, con la partecipazione della vicesindaca Francesca Maletti. Altri appuntamenti rilevanti si terranno tra il 24 e il 31 luglio, tra cui laboratori didattici e riflessioni su nuove modalità di lettura.

Le attività si concluderanno il 13 settembre con un incontro su arte e tecnoscienza, con i relatori Marco Mancuso e Bertram Niessen. Inoltre, si terranno visite guidate dedicate al recupero dell’ex ospedale Sant’Agostino il 18 luglio, 1 agosto e 3 settembre.

Il programma è arricchito dalla presenza di artisti e professionisti, tra cui Luca Ward ed Elio Germano, e si estenderà con nuovi eventi fino alla fine di settembre, incluso un incontro con Jeffrey Schnapp di Harvard, che presenterà il suo libro “Storia rapida della velocità”. Per dettagli completi, il programma è disponibile su www.agomodena.it.

