Estate 2025 a Meana di Susa: Cultura e Divertimento per Tutti

Meana di Susa si prepara a una stagione estiva ricca di eventi culturali e di intrattenimento per il 2025. Il sindaco Federico Ragalzi ha manifestato entusiasmo per le numerose iniziative promosse dalle associazioni locali, sottolineando l’importanza di mantenere vive le tradizioni e il senso di comunità.

Il programma estivo prenderà il via il 28 giugno con la presentazione del libro “Diego gioga nen cun al mitra”. Seguiranno eventi significativi, come la Gran Fondo Sestriere il 6 luglio e una serata informativa sul lupo il 10 luglio, accompagnati da varie presentazioni di libri organizzate dall’Associazione Dal Gallo Sebastiano.

Tra i momenti più attesi ci sono la Festa del Sacro Cuore di Gesù il 13 luglio, la rievocazione storica della battaglia dell’Assietta durante la Festa del Piemonte il 20 luglio, un “Concerto sotto le stelle” il 2 agosto e la “Polentata” di fine agosto. Il programma includerà anche mostre commemorative su Hiroshima e Nagasaki, concerti itineranti, mercatini, eventi per bambini e celebrazioni religiose, come la Festa dell’Assunta il 15 agosto e la Festa Patronale di San Costanzo il 21 settembre.

Questa ricca offerta di attività per tutte le età rafforza il ruolo di Meana di Susa come centro culturale e sociale dell’Alta Valle di Susa. Mauro Carena, presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa, ha espresso il desiderio che i comuni della zona diventino sempre più accoglienti per residenti e turisti.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.lagendanews.com