Estate 2024: il boom del turismo in Italia tra mare e monti

L’industria turistica italiana continua a mostrare segni di vitalità nonostante i recenti dibattiti sulle presunte difficoltà del settore. Secondo dati forniti dal deputato di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna, i primi due mesi dell’estate hanno confermato l’Italia come leader nel mercato turistico mediterraneo.

Durante il mese di agosto, il turismo montano ha registrato risultati particolarmente brillanti, con tassi di occupazione che hanno superato il 50% attorno al Ferragosto e una media complessiva del 47,4%. Sono stati stimati oltre 6,8 milioni di arrivi in montagna, segnando un incremento del 4,8% rispetto all’estate precedente. Considerando l’intero periodo estivo, da giugno a settembre, si prevedono circa 70 milioni di arrivi, con un aumento di 5 milioni (+7,69%) rispetto al 2024, generando un giro d’affari di 15 miliardi di euro per le prenotazioni alberghiere.

Un dato significativo è rappresentato dal 43% di prenotazioni già registrate per soggiorni a ottobre, evidenziando la capacità del turismo italiano di attrarre visitatori anche oltre la stagione estiva. Questo nuovo approccio, che destagionalizza l’offerta turistica, favorisce non solo le località balneari ma si estende anche a montagna, città d’arte e aree interne, rispondendo così alle esigenze di un turismo più diffuso e meno congestionato.

Grazie a queste strategie, l’Italia ha superato la Francia nel ranking turistico europeo, posizionandosi subito dietro alla Spagna. La diversificazione dell’offerta sembra dunque rappresentare un modello vincente, capace di attrarre un numero crescente di visitatori.