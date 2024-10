Estate 2024: il 78% degli italiani ha fatto almeno una vacanza, cresce l’interesse per il Buy Now Pay Later

L’estate del 2024 ha registrato un forte incremento nei viaggiatori italiani, con il 78% della popolazione che ha intrapreso almeno una vacanza, segnando un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. La meta preferita rimane il mare, scelto dalla metà degli intervistati, mentre il 77% ha optato per destinazioni all’interno dei confini nazionali. Questa preferenza è particolarmente marcata tra le persone più anziane e quelle di ceto medio. Le nuove generazioni, come la Gen Z, stanno mostrando un forte interesse per soluzioni di pagamento flessibili, come il Buy Now Pay Later (BNPL), per gestire meglio le spese di viaggio.

Le vacanze lunghe, di almeno una settimana, sono scelte dal 50% degli italiani, mentre i più giovani tendono a preferire soggiorni più brevi, anche per motivi di budget. La maggior parte dei viaggiatori ha speso mediamente 340 euro per spostamenti e 676 euro per l’alloggio. Tuttavia, il 20% degli italiani ha speso più del previsto, solitamente a causa di costi non considerati o per indulgere in spese extra.

Gran parte delle vacanze è pianificata, ma molti italiani continuano a pagare il 100% dell’importo al momento della prenotazione. Con l’aumentare del costo della vacanza, aumenta anche la preferenza verso opzioni come “acconto e saldo” o pagamenti dilazionati. Attualmente, il 74% delle persone paga completamente per le spese di trasporto, ma solo il 41% per pacchetti all-inclusive. La domanda di opzioni di pagamento innovative è in crescita; il 30% degli intervistati avrebbe preferito pagamenti rateali se disponibili, completando la quota fino al 50% per pacchetti all-inclusive. Inoltre, il 26% dei viaggiatori sarebbe aperto all’uso del BNPL, con percentuali ancora più alte tra i giovani.

Luigi Pace, Direttore di Compass, ha sottolineato come il settore del turismo stia recuperando dinamicità post Covid, con gli italiani che continuano a scegliere principalmente il proprio Paese. Nicola de Cesare di HeyLight ha evidenziato l’opportunità economica derivante dal ritorno degli italiani in vacanza, supportato da soluzioni di pagamento flessibili. Questo approccio non solo facilita le spese per le vacanze, ma incoraggia anche una maggiore libertà di spesa ai viaggiatori.