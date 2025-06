Estate 2023: Come Proteggere Cani e Gatti dal Caldo Estremo

Con l’arrivo dell’estate, è cruciale mettere in risalto i rischi che il caldo eccessivo comporta per gli animali domestici. LNDC Animal Protection ha avviato una campagna nazionale per sensibilizzare i proprietari, sottolineando l’importanza della loro responsabilità nei confronti dei propri animali.

Ogni anno in Italia, oltre 20.000 animali domestici perdono la vita a causa del calore eccessivo. I colpi di calore colpiscono in particolare i cani lasciati in auto, gli animali più anziani e le razze brachicefale, così come quelli sottoposti a passeggiate su asfalti surriscaldati. Durante i mesi estivi, gli accessi ai pronto soccorso veterinari aumentano del 35% rispetto alla media annuale. È essenziale non lasciare mai un animale in automobile, nemmeno con i finestrini socchiusi, poiché la temperatura interna può rapidamente superare i 60 gradi.

LNDC consiglia di uscire solo nelle ore più fresche, testare l’asfalto e garantire sempre acqua fresca. In casa, è importante prestare attenzione a correnti d’aria e spazi chiusi.

In aggiunta ai pericoli del caldo, i parassiti estivi come pulci e zecche possono trasmettere malattie gravi. Si registrano oltre 8.000 casi annui di leishmaniosi canina in Italia, con un incremento delle infezioni da filaria, soprattutto nel Centro e nel Nord del Paese. È fondamentale usare antiparassitari adeguati, selezionati con l’aiuto del veterinario.

Anche la disidratazione rappresenta un rischio significativo, in particolare per gli animali anziani. A Torino, nel luglio 2023, si è verificato un aumento del 40% di casi di disidratazione e colpi di calore tra i cani più anziani. LNDC ha creato un decalogo digitale con consigli pratici per affrontare l’estate in sicurezza, sottolineando che ogni gesto quotidiano può fare la differenza per il benessere degli animali.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.giornalelavoce.it