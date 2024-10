EssilorLuxottica, i ricavi del terzo trimestre salgono a 6,4 miliardi

I ricavi consolidati del terzo trimestre 2024 di EssilorLuxottica hanno raggiunto 6.437 milioni di Euro, evidenziando una crescita anno su anno del 4,0% a cambi costanti rispetto al terzo trimestre del 2023, e del 2,3% a cambi correnti. Durante questo periodo, il fatturato ha mostrato risultati positivi in entrambi i segmenti e in tutte le aree geografiche.

In particolare, il Nord America ha registrato una crescita a bassa cifra singola, con una ripresa positiva nel retail sole che ha segnato la fine del trimestre. L’area EMEA ha mostrato una crescita a cifra media singola, sostenuta dalle prestazioni favorevoli sia nel segmento delle Professional Solutions che nel Direct to Consumer. La Cina mantiene una performance positiva nonostante le difficoltà legate alla congiuntura macroeconomica, con il prodotto Stellest che ha registrato una crescita impressionante del 40%.

EssilorLuxottica ha dimostrato una resilienza significativa in un contesto economico globale complesso, capitalizzando sulle opportunità di mercato attraverso l’innovazione dei prodotti e un focus strategico sulle esigenze dei consumatori. Inoltre, l’azienda ha continuato a rafforzare la propria posizione nei segmenti chiave, mirando a espandere ulteriormente la propria base di clienti sia nel retail che nei canali diretti.

La crescita dei ricavi indica un recupero graduale, che sottolinea l’importanza dell’adattamento delle strategie commerciali per affrontare le sfide competitive e rispondere alle mutevoli preferenze dei consumatori. I risultati positivi nei mercati globali riflettono anche l’efficacia delle campagne di marketing e delle iniziative di branding adottate dall’azienda.

Complessivamente, EssilorLuxottica si presenta in una posizione di forza, con una crescita sostenuta che alimenta l’ottimismo per il futuro. La continua innovazione dei prodotti e l’impegno verso un servizio clienti di alta qualità si configurano come leve chiave per mantenere e accrescere la fiducia degli investitori e la soddisfazione dei clienti nei prossimi trimestri. La società si prepara ad affrontare le sfide future, con una strategia focalizzata sulla crescita sostenibile e sull’eccellenza operativa.