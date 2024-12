Essere sportivi al Villaggio Prevenzione Bari

“Da portatore sano di sport non potevo non essere oggi qui al Villaggio della Salute di Bari che da ieri e fino a domani 1 dicembre ha aperto al pubblico per screening e controlli gratuiti. La salute è il bene più prezioso che abbiamo, dobbiamo preservarlo puntando sulla prevenzione”. Così ha dichiarato Martin Castrogiovanni, ex nazionale di rugby e attuale conduttore televisivo, mentre visitava il Villaggio della Salute insieme al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Questa iniziativa si svolge in piazza della Libertà, su un’area di 1500 metri quadri dedicati alla prevenzione.

Il progetto è stato ideato dalla Federazione delle società medico-scientifiche italiane (Fism) in collaborazione con il Ministero della Salute. Fa parte degli eventi satellite del G7 Salute di Bari, che si è concluso ieri. Il ministero partecipa attivamente all’iniziativa con uno stand volto a promuovere stili di vita sani, uso responsabile degli antibiotici, vaccinazione contro l’influenza e donazione di sangue, di cui Castrogiovanni è testimonial.

La responsabilità del mondo sportivo è enorme, come sottolinea Castrogiovanni: “Tutti gli sportivi sono sotto i riflettori, quindi è fondamentale sensibilizzare le persone a prendersi cura della propria salute, l’aspetto più importante della vita. Effettuare controlli preventivi è gratuito, mentre a volte può essere troppo tardi per intraprendere un percorso di cura”.

In merito alla campagna ‘Dona vita, dona sangue’ promossa dal ministero, Castrogiovanni ha affermato: “Questa iniziativa, che mi ha portato a diventare un donatore, mi ha insegnato molto: donare sangue non costa nulla, è un gesto indolore e rappresenta grande altruismo e generosità”.

L’ex nazionale di rugby ha invitato i cittadini di Bari a partecipare alla donazione di sangue, specificando che l’appuntamento è domani in piazza Libertà, alle 10.30, all’interno del Villaggio della Salute. Castrogiovanni ha concluso sottolineando l’importanza di questi eventi e dell’educazione alla prevenzione, essenziali per il benessere collettivo.