Essere qui è un sogno che si realizza

Giovanni Floris, noto giornalista e scrittore italiano, è anche un allenatore di calcio con licenza Uefa B. Ha completato i corsi di Licenza D e Uefa C e recentemente ha partecipato a un evento a Coverciano, cuore del calcio italiano, dove ha tenuto una lezione per gli allievi del corso dedicato ai Responsabili di settore giovanile. Floris ha espresso il suo entusiasmo per poter insegnare nell’aula magna del Centro Tecnico Federale, definendo l’esperienza un sogno che si avvera. Durante il suo intervento, ha ringraziato Attilio Sorbi, coordinatore del corso e suo ex docente, per l’invito.

Floris ha affrontato il tema della comunicazione nel calcio giovanile, sottolineando come le dinamiche di questo settore riflettano le problematiche più ampie del Paese. Ha messo in evidenza la tendenza a cercare risultati immediati, senza considerare una visione a lungo termine, un aspetto che ritiene fondamentale anche nello sport giovanile. Questo approccio, secondo Floris, può compromettere lo sviluppo e la crescita dei giovani calciatori.

Le sue parole, cariche di esperienza sia nel mondo del giornalismo che in quello calcistico, richiamano l’importanza di una formazione sostenibile e di strategie comunicative efficaci per promuovere una cultura sportiva che valorizzi il percorso di crescita dei giovani atleti. La lezione di Floris ha quindi rappresentato non solo un momento di incontro tra teoria e pratica, ma anche un’opportunità per riflettere sulle sfide e opportunità future del calcio giovanile in Italia.