Essere Margaret Spada: Tremori e Ambiente Non Sterile

Maria Rita Misuraca, giornalista sportiva siciliana di 25 anni, ha condiviso la sua esperienza di rinoplastica nello studio del dottor Marco Procopio, dove recentemente Margaret Spada ha perso la vita dopo un intervento simile. Maria Rita, operata nel 2023 per correggere una precedente rinoplastica, ha ricordato di aver subito tremori e tachicardia dopo l’anestesia, sintomi che le erano stati inizialmente spiegati come normali. Alla luce della tragedia, ora si domanda sui rischi legati al suo intervento.

Dopo la morte di Margaret Spada, Maria Rita ha iniziato a riflettere sulla propria esperienza. Si era sottoposta a rinoplastica nello stesso studio, dopo aver scoperto il dottor Procopio su TikTok. “Anch’io ero sullo stesso lettino di Margaret e ho avuto gli stessi segni di allerta”, ha dichiarato in un video sui social. Malgrado avesse buone recensioni su Procopio e un incontro pre-operatorio che l’aveva rassicurata, ora si interroga su quanto accaduto a Spada e sui possibili rischi.

Maria Rita ha raccontato di aver seguito le indicazioni pre-operatorie, ma ha notato alcune stranezze all’interno dello studio. Ha osservato un via vai di medici nella sala operatoria e ha avuto la sensazione che l’ambiente non fosse completamente sterile. “Mi sono distesa sul lettino con gli stessi vestiti e ho pensato che non fosse igienico”, ha spiegato. Durante l’intervento, vi erano più medici presenti, ognuno con compiti diversi, ma tutto ciò ha sollevato in lei delle preoccupazioni.

Dopo l’anestesia, ha sperimentato tremori e tachicardia, sintomi che, dopo la notizia della morte della sua coetanea, hanno aumentato la sua inquietudine. Sotto effetto dell’anestesia, si è sentita disorientata e ha ricevuto un antibiotico. Pur avendo ricevuto assistenza, non ricorda se ha firmato documenti e non ha ricevuto ricevuta per il pagamento della procedura, che è stata più bassa rispetto a quella del suo precedente intervento. Nonostante le preoccupazioni, è soddisfatta del risultato estetico. Il naso ha mantenuto la forma desiderata, anche se ha notato un’imperfezione nella pelle circostante.