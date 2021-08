Elon Musk, con un patrimonio netto di 177 miliardi di dollari, è il secondo uomo più ricco del mondo (dati Forbes del 20 agosto 2021). Ma quello che sta realizzando nella sua vita non ha prezzo: produce supercar elettriche a guida (quasi) autonoma, costruisce razzi per trasportare gli uomini su Marte e lavora a microchip per collegare il nostro cervello ai computer.

Questo cinquantenne nato a Pretoria, in Sudafrica, che ha costruito la sua fortuna passando per il Canada e poi per la Silicon Valley, sembra un novello Marty McFly appena tornato dal futuro, con un’idea chiara su come costruirlo.

Con i suoi piani e le sue idee, per molti ai confini della fantascienza, Musk atterrerà a Torino il prossimo 24 settembre, per partecipare all’Italian Tech Week. Alle Officine Grandi Riparazioni, hub dell’arte e dell’innovazione della città piemontese, Musk incontrerà John Elkann per un dialogo su tecnologia e futuro. Solo 500 persone, a causa delle restrizioni anti-Covid, potranno assistere alla conversazione.

Un numero ristretto di biglietti si può vincere seguendo le pagine LinkedIn e Instagram di Italian Tech. Chi non riuscirà a partecipare in presenza, potrà comunque seguire l’evento in streaming sui siti di Repubblica e La Stampa e sulla piattaforma Live Now.

Si aggiudicherà gli ingressi per l’Italian Tech Week chi risponderà correttamente (e più velocemente degli altri) a una serie di domande sulla vita, i successi e le imprese di Musk.

Per agevolare il compito di chi affronterà il quiz, Italian Tech – l’hub del Gruppo Gedi dedicato alla tecnologia e all’innovazione – ha realizzato la serie “Essere Elon Musk”: venticinque pillole video, prodotte da Gedi Visual, che raccontano i successi – ma anche i lati oscuri – dell’imprenditore. Da lunedì 23 agosto e fino alla vigilia dell’Italian Tech Week, verrà pubblicata una clip al giorno sul sito di Repubblica, dal lunedì al sabato.

Dall’infanzia difficile in Sudafrica alle voci sulla miniera di smeraldi del padre Errol, dal primo “affare” grazie a un videogame – Elon aveva solo 12 anni – alla sua prima startup. E così via passando per la nascita di SpaceX, il salvataggio di Tesla dalla bancarotta e l’amore-ossessione per Marte.

“Essere Elon Musk” racconta la genesi di un eccentrico uomo d’affari, un visionario in grado di accendere gli animi di chi sogna innovazioni sorprendenti. L’ultimo a riuscirci, ormai molto tempo fa, si chiamava Steve Jobs.