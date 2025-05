Essere educati con ChatGPT: È utile ma richiede energia e moderazione

Quando utilizziamo ChatGPT, spesso ringraziamo o chiediamo come sta, trattandolo quasi come un essere umano. Ma è utile essere educati con l’AI? Sì, non per un’eventuale apocalisse, ma perché migliora le risposte. Recenti studi mostrano che un’interazione rispettosa porta a risultati migliori. L’AI riflette lo stile comunicativo dell’utente; un tono chiaro e rispettoso favorisce risposte ben strutturate. Essere gentili ci induce a riflettere di più, formulando richieste più precise e contestualizzate.

Uno studio della Waseda University ha esaminato vari livelli di educazione nei prompt all’AI, scoprendo che frasi scortesi o eccessivamente formali peggiorano le risposte. Le ingiurie possono generare contenuti imprecisi o far bloccarsi l’AI, mentre un’eccessiva cortesia confonde il modello. La giusta moderazione è quindi l’ideale, dato che la definizione di gentilezza varia da cultura a cultura. Ad esempio, frasi eccessivamente elaborate possono risultare poco efficaci.

Quando cerchiamo di essere educati, organizziamo meglio i nostri pensieri. Richieste semplici come “Spiegami il cambiamento climatico” possono risultare generiche; riformularle in modo educato e preciso aumenta le probabilità di una risposta utile. Allo stesso tempo, l’educazione ha un costo economico notevole. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha stimato che le espressioni di cortesia abbiano costato decine di milioni di dollari, ma li considera spese giustificate. Ogni richiesta richiede potenza di calcolo, e domande più elaborate aumentano i consumi energetici.