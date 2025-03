Essere a Cosmoprof: Una Presenza Strategica nel Mercato della Cosmetica

Essere presenti a Cosmoprof è fondamentale per avere una visibilità nel mercato internazionale e per creare una vetrina di riferimento a livello globale. Anna Crupi, amministratore delegato di Pharmalife Research, ha sottolineato l’importanza dell’evento, evidenziando che hanno avuto l’opportunità di presentare molte nuove referenze. Grazie alla fiera, l’azienda ha potuto anche entrare in contatto con nuovi mercati finora non esplorati. Cosmoprof mondiale di Bologna, giunta alla sua 56esima edizione, si svolge fino al 23 marzo presso il Quartiere fieristico del capoluogo emiliano e rappresenta un’occasione imperdibile per le aziende del settore cosmetico. La manifestazione offre la possibilità di networking e di scambio di idee tra i vari attori del mercato, contribuendo così alla crescita e all’innovazione del settore. Le aziende possono approfittare di questo momento per lanciare nuovi prodotti e ampliare la propria rete di contatti, rendendo Cosmoprof un appuntamento cruciale per chi opera nell’industria della bellezza.