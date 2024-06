ESSELUNGA sconta SAMSUNG GALAXY A15 con SPEAKER in abbinata a 1 EURO

Dopo aver trattato l’offerta Esselunga su un Android TV, torniamo ad approfondire le promozioni avviate in campo di tecnologia dalla ben nota catena di supermercati. Quest’ultima, infatti, ha dato il via a uno sconto interessante sullo smartphone Samsung Galaxy A15.

OTTIMA OFFERTA ESSELUNGA sullo SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A15

La promozione rientra nel volantino “Speciale Multimediale ed Elettrodomestici” di Esselunga, che rimarrà attivo fino al 19 giugno 2024 (anche in vista del campionato europeo di calcio). È proprio a pagina 2 di quest’ultimo che si apprende dell’offerta, dato che Galaxy A15 viene proposto, tramite i Prezzi Corti, a 138 euro. Al momento in cui scriviamo si tratta di un prezzo interessante, anche se confrontato con quello dei principali store online.

Questo considerando che i possessori della Fìdaty Card possono acquistare in abbinata a solo 1 euro lo speaker Polaroid P1 (anziché 39,90 euro). Certo, questa promozione richiede di recarsi fisicamente in un negozio selezionato, ma capite bene che può trattarsi di una buona occasione. Le verifiche relative ai punti vendita Esselunga in cui è attivo il volantino coinvolto possono essere effettuate direttamente tramite il portale ufficiale della catena di supermercati.



In ogni caso, tra le caratteristiche tecniche dello smartphone Samsung Galaxy A15 troviamo un processore MediaTek Helio G99, affiancato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il display Super AMOLED ha diagonale da 6,5 pollici, mentre sul retro è presente una tripla fotocamera da 50MP + 5MP + 2MP. Non manca il supporto alla ricarica rapida a 25W, ma per maggiori dettagli potrebbe interessarvi fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Samsung.

Se siete alla ricerca di altre promozioni in campo di tecnologia, magari attive anche online, fare riferimento alla scheda Volantino potrebbe fare al caso vostro. In quel contesto, ad esempio, non manca la segnalazione relativa a un’offerta Amazon su uno Smart TV QLED 4K di Samsung.