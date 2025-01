Esselunga risponde perfettamente allo scivolone di Shaila Gatta

Nelle ultime 48 ore, una clip circolata sui social ha suscitato polemiche riguardanti Maxime Mbanda e Shaila Gatta al Grande Fratello. Durante una conversazione, Mbanda ha chiesto a Shaila quali mezzi di trasporto utilizzi nella vita privata, e successivamente ha menzionato se andasse a fare la spesa all’Esselunga. La risposta di Shaila, che ha affermato “Ma no, solo i fessi vanno a …”, è stata prontamente preceduta da un silenziamento dell’audio da parte del Grande Fratello, evitando così che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Le parole di Shaila hanno attirato l’attenzione, con i suoi detrattori che hanno condiviso il video accostandola all’accusa di diffamare la catena di supermercati e i suoi clienti. Questo ha portato il marchio a diventare un trend topic su Twitter.

Il post di Esselunga ha sorpreso molti. Qualcuno ha ipotizzato una possibile diffida da parte della catena, mentre altri prevedevano provvedimenti nei confronti di Shaila. Tuttavia, la risposta di Esselunga è stata fulminea e ironica. Sul loro profilo Instagram è stata pubblicata un’immagine di un gatto sorpreso con la scritta: “Quando scopri di essere in trend… ‘Qui gatta ci cova’”. Questa reazione è stata molto apprezzata e ha fatto ridere la maggior parte degli utenti del Grande Fratello.

I commenti su Twitter sono stati favorevoli, con gli utenti che esprimevano ammirazione per il social media manager di Esselunga. Alcuni scrivevano: “Sto morendo il smm sta su twitter, esci fuori dai!”. Altri invece affermavano: “Raga ma il social media manager è uno di noi sicuro, fatti avanti!”. Anche chi non sopporta Shaila ha commentato positivamente il post della catena, riconoscendo la brillantezza dell’idea. La risposta di Esselunga ha unito diverse opinioni, dimostrando come anche una situazione di crisi possa trasformarsi in un momento di connessione e divertimento sui social media.