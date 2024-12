Esselunga: Offerte Multimediali Esclusive per 30 Giorni

Esselunga ha lanciato oggi un nuovo volantino che presenta una vasta selezione di prodotti tecnologici scontati e con promozioni speciali. Il volantino, intitolato “Speciale Multimediale ed Elettrodomestici”, sarà valido fino al 31 dicembre e include articoli disponibili fino ad esaurimento scorte.

Tra le offerte più interessanti disponibili, spiccano gli Apple AirPods di quarta generazione, in vendita a €159 anziché €199. Inoltre, l’iPhone 16 con 128 GB di memoria è proposto a €798, rispetto al prezzo originale di €979. Altri prodotti degni di nota includono il Samsung Galaxy A16 5G da 128 GB, in offerta a €168 invece di €229, e il Motorola Razr 40 con 256 GB, disponibile a €448 (invece di €549).

La promozione non si limita agli smartphone; sono inclusi anche auricolari JVC HA-A6T a €19,90 (prezzo originale €39,90) e auricolari SBS Twin Airrop a €29,90, precedentemente venduti a €79,90. Per quanto riguarda gli accessori, il kit caricabatterie a muro SBS è in offerta a €14,95 (anziché €29,90), mentre il microfono karaoke Music Sound è disponibile a €14,90, contro un prezzo di listino di €29,90.

I clienti possono consultare l’intero elenco delle offerte e i dettagli sul volantino tramite la pagina apposita di Esselunga. Il nuovo volantino rappresenta un’opportunità per gli amanti della tecnologia di approfittare di sconti significativi su prodotti di alta qualità. Le promozioni sono strutturate per soddisfare diverse esigenze e preferenze, con un’ampia gamma di dispositivi e accessori per il mondo della tecnologia e dell’elettronica.

Esplorando queste offerte, i clienti possono trovare articoli allettanti che combinano qualità e risparmio, contribuendo a rendere il periodo festivo ancora più speciale. L’impegno di Esselunga nel fornire sconti interessanti dimostra la sua volontà di rimanere competitiva nel mercato, assicurando ai consumatori un’ampia scelta di prodotti di marca a prezzi ridotti. Non resta che approfittare delle promozioni prima dell’esaurimento delle scorte disponibili.