Esselunga, l'ironia di Fiorello: "Nello spot c'è un'unica cosa che non va"

“Nessuno si è accorto dell’unica cosa che davvero non va in questo spot”. Anche Fiorello interviene sul ‘caso’ della pubblicità di Esselunga e lo fa sfoderando l’arma dell’ironia, in una delle dirette Instagram del mattino con cui comincia a scaldare i motori di ‘Viva Rai2’, in vista del ritorno in onda dal 6 novembre.

“Questo parla della pesca – dice Fiorello inquadrando i giornali dalla veranda del bar vicino casa sua, da cui spesso si collega – Mattia Feltri su La Stampa parla della pesca, Gramellini sul Corriere parla della pesca. Tutti hanno visto questo spot della pesca, tutti hanno elucubrato su questo spot: i problemi d’Italia sono spariti perché c’è il problema dello spot di Esselunga. I pubblicitari hanno fatto centro perché tutti ne parlano: è uno spot antidivorzista, è uno spot contro la famiglia, è uno spot a favore della famiglia tradizionale. Tutto e il contrario di tutto: e la pesca non va bene perché la teneva nelle mani e non era imbustata e non c’era il prezzo, non aveva la cintura di sicurezza, il seggiolino. Ognuno la legge a modo suo: Libero scrive che la sinistra è fuori di pesca, i sinistri dicono che lo spot è antidivorzista, anti famiglia arcobaleno. Ma nessuno si è accorto dell’unica cosa che davvero non va in questo spot: la macchina ha l’assicurazione scaduta!”, dice Fiorello tra le risate dei suoi amici del bar.

“Comunque le famiglie con genitori divorziati – aggiunge poi – esistono. E se c’è un divorzio all’inizio i bambini sono un po’ tristi ma – chiede – è meglio avere una coppia che non divorzia e litiga tutto il giorno dalla mattina alla sera davanti ai bambini o una coppia che invece divorzia in maniera civile e intelligente? Ci sono coppie intelligenti che fanno in modo che il divorzio non pesi troppo sui bambini. Questo invece è il caso di una bambina che pensa ‘vorrei che mamma e papà tornassero insieme’ e si inventa questa cosa della pesca. I pubblicitari hanno puntato su questa cosa e comunque sia hanno vinto, perché questo spot è sulla bocca di tutti”.