Esse Music Store: il tempio della musica in Italia

A Montebelluna, in provincia di Treviso, si trova Esse Music Store, il più grande negozio di strumenti musicali in Italia e tra i maggiori in Europa. Il negozio offre una vasta gamma di strumenti, tra cui chitarre acustiche ed elettriche, batterie, impianti audio, microfoni, tastiere, violini e violoncelli. L’atmosfera all’interno del negozio è unica, con alte pareti in mattone e strumenti musicali esposti ovunque.

Il negozio è stato fondato da una famiglia di musicisti, gli Spolverato, che hanno iniziato con un piccolo negozio in via Pellico. Dopo vari spostamenti, il negozio ha trovato la sua attuale sede, dove occupa due piani e oltre 3mila metri quadrati dedicati alla musica. Il gestore del negozio, Marco Spolverato, racconta che il negozio ha saputo diventare un punto di riferimento per musicisti professionisti e amanti della musica da tutta Italia e oltre.

Il negozio si divide in diverse aree, ognuna dedicata a uno specifico tipo di strumento. C’è un’ampia sezione dedicata alle chitarre, con pezzi unici al mondo come una Gibson Les Paul Hard Rock Cafe e una Fender del 1968. Il negozio offre anche un’ampia gamma di batterie e strumenti a percussione, nonché un’area dedicata alle tastiere, microfoni e impianti audio.

Oggi, il negozio continua a stare al passo coi tempi, grazie anche ad una gestione fresca e innovatrice. Marco Spolverato spiega che il punto forte del negozio è la possibilità di trovare di tutto, diversamente da altri store. Il negozio ha anche un sito web che funziona in sinergia con il negozio fisico, permettendo ai clienti di comprare online e di provare gli strumenti prima di acquistarli.

Nonostante il passare del tempo e il cambiare delle mode e delle generazioni, il negozio di Montebelluna continua a mantenere uno zoccolo duro di clienti fidelizzati. Il negozio vede passare almeno un centinaio di clienti al giorno, tra cui molti giovani che apprezzano la qualità degli strumenti e la possibilità di provare gli strumenti prima di acquistarli. Il reparto chitarre elettriche è quello che va per la maggiore, ma anche gli impianti e le batterie sono molto richiesti.

Marco Spolverato ha progetti per il futuro, come ricreare la cultura delle demo e entrare nelle scuole con corsi di musica. Spera di poter sviluppare queste idee e di poter continuare a offrire ai clienti un’esperienza unica e di alta qualità.