ESR Cavo da USB C a Lightning, (1 m, Certificato MFi), Cavo Intrecciato in Nylon, Ricarica Veloce PD per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 PRO Max, iPhone Serie 13/12/11/X/8, Cavo di Tipo-C, Nero

Certificato MFi: Questo cavo da USB-C a Lightning è certificato MFM (Made for iPhone) da Apple per garantire una ricarica e sincronizzazione sicura, affidabile e veloce.

Ricarica Veloce PD: Carica il tuo iPhone 13/12 fino al 50% in 30 minuti quando usi un caricatore USB-C PD; ricarica veloce compatibile con iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max/14 Plus, series iPhone 13/12/11/X/8 , iPhone SE (2020), iPad 8/Pro 12.9ʺ (1st and 2nd Gen)/Pro 10.5ʺ

Trasferimento Stabile dei File: Connetti il tuo iPhone, iPad o iPod abilitato a Lightning al tuo Mac, iMac o iPad Pro con predisposizione USB-C e trasferisci i file a velocità elevatissime senza preoccuparti del temuto avviso “L’accessorio potrebbe non essere supportato”.

Costruito Resistere a Lungo: Il resistente involucro in nylon intrecciato assicura meno grovigli e più resistenza alla trazione rispetto ai cavi ufficiali Apple; le teste delle spine rivestite in alluminio assicurano che il tuo cavo non si danneggi quando lo colleghi e lo stacchi.

Compatibilità: Questo cavo da USB-C a iPhone Lighting supporta la ricarica rapida per serie iPhone 14/13/12/11/X/8/7/6, iPhone SE 3/2, iPad Pro 12.9 (1st and 2nd Gen), iPad 8th Gen, iPad Pro 10.5ʺ; supporta la ricarica standard per iPhone 7/6, ecc. Nota: un adattatore da parete USB-C PD da 18W o superiore è richiesto per la ricarica veloce.

