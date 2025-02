“Espulso da FdI? Non ne so nulla”, Pozzolo smentisce

Emanuele Pozzolo, deputato sospeso dal gruppo di Fratelli d’Italia (Fdi), esprime sorpresa per le notizie di espulsione dal partito, affermando di non essere stato informato e ironizzando sull’assenza di comunicazioni ufficiali, paragonando la situazione a una “propaganda sovietica”. Riferendosi a un articolo del Foglio, Pozzolo sottolinea che il decreto di espulsione non esiste, poiché non è attualmente iscritto a Fdi dopo la sua sospensione a seguito di un incidente avvenuto a Capodanno del 2024 a Rosazza, in provincia di Biella. Quando gli viene chiesto se sia ancora iscritto, risponde con serietà che non si è preoccupato di rinnovare la tessera dopo la decisione del leader del partito di sospenderlo.

Sembra che la sua situazione sia confusa: sebbene sospeso, Pozzolo non ha mantenuto l’iscrizione e quindi, secondo i rappresentanti del partito, tecnicamente non può essere espulso. La sua situazione è attualmente in fase di valutazione, confermando quindi che Pozzolo è di fatto al di fuori del partito a seguito della sospensione, ma senza una formalizzazione di espulsione. In sostanza, Pozzolo si trova in una posizione incerta rispetto al suo legame con Fdi, con l’assenza di comunicazioni chiare che complicano ulteriormente la questione.