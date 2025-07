Espulsione o carcere? La scelta di un detenuto tunisino

Un quarantenne tunisino attualmente detenuto in Italia, con una condanna di 4 anni e 4 mesi, ha fatto ricorso contro l’espulsione decisa dal magistrato di sorveglianza di Trento, che rappresenta una misura alternativa alla sua detenzione. L’uomo preferirebbe rimanere in carcere piuttosto che tornare in Tunisia, nonostante la sua famiglia, composta da due figli e la ex moglie, lo aspetti nel Paese d’origine.

Nel suo ricorso alla Cassazione, il detenuto ha sottolineato che non è stata adeguatamente considerata la sua situazione personale, compresi i suoi trascorsi lavorativi e i legami sociali che ha costruito in Italia. Ha fatto riferimento al suo passato come titolare di un’impresa individuale e ha dichiarato di aver ricevuto un’offerta di lavoro, sostenendo inoltre di avere una buona integrazione sociale.

Il ricorrente ha menzionato un cugino di quarto grado che lo visita regolarmente in carcere, affermando che questo legame è più significativo di quelli con i suoi familiari in Tunisia. Tuttavia, il ricorso è stato considerato infondato, poiché l’espulsione è ostacolata solo in presenza di parenti entro il secondo grado o in caso di contratti di convivenza con cittadini italiani.

La Cassazione ha ribadito che, secondo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è necessario valutare il diritto alla vita privata e familiare del detenuto. Nel provvedimento impugnato, si evidenziava l’assenza di legami familiari diretti in Italia, giustificando così la decisione di espulsione. Pertanto, l’uomo dovrà lasciare l’Italia e affrontare le spese legali, oltre a un pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.