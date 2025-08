Espulsione di Cassif dalla Knesset e il ruolo dell’Italia

L’espulsione del deputato Ofer Cassif dalla Knesset sta suscitando un acceso dibattito sia in Israele che a livello internazionale. Cassif, membro dell’opposizione e noto per le sue critiche alle politiche del governo israeliano, è stato allontanato dall’aula dopo aver citato lo scrittore David Grossman, il quale ha definito le azioni israeliane a Gaza come un “genocidio”. La decisione di espellerlo è stata motivata da presunti atti di diffamazione contro lo Stato.

L’episodio, avvenuto il 4 agosto, ha messo in evidenza un clima di crescente censura all’interno della Knesset, dove il dissenso sembra sempre più marginalizzato. L’espulsione ha suscitato indignazione tra i sostenitori dei diritti umani, molti dei quali vedono in questa azione una violazione della libertà di parola, anche se il governo giustifica la sua posizione come necessaria per la sicurezza nazionale.

L’eco di questo avvenimento ha raggiunto l’Italia, dove il presidente Sergio Mattarella ha espresso preoccupazioni per la situazione. Questo ha dato origine a proposte da parte di esponenti del Partito Democratico di invitare Cassif a parlare in Parlamento italiano, con il sostegno anche di Liliana Segre, senatrice a vita. Tuttavia, esiste una certa opposizione interna da parte di esponenti del centrodestra e alcune comunità ebraiche, preoccupati che un simile invito possa far deteriorare le relazioni bilaterali.

Questo dibattito si colloca all’interno di un contesto più ampio, dove le tensioni risultano sempre più palpabili, rendendo difficile il dialogo tra Israele e Palestina e suscitando interrogativi fondamentali sulla vera natura della democrazia e della libertà di espressione nel paese.