Espulsione a Cremona: straniero pericoloso e processo rinviato

Il questore di Cremona ha espulso uno straniero ritenuto socialmente pericoloso per un periodo di dieci anni. Inoltre, gli è stata negata la possibilità di rientrare in Italia per partecipare a un processo in cui è imputato. Questo ha portato al rinvio del processo al 22 febbraio del 2035.

Il protagonista di questa vicenda è un uomo di 34 anni, di nazionalità albanese, irregolare sul territorio italiano. Negli ultimi anni, è stato coinvolto in diversi eventi di cronaca che hanno portato a indagini e a processi a suo carico. Tra i fatti che lo riguardano ci sono una sparatoria, una rissa e presunti reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla prostituzione. Molte di queste situazioni sono ancora in attesa di una decisione definitiva da parte delle autorità giudiziarie.