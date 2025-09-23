21.2 C
Roma
martedì – 23 Settembre 2025
Attualità

Espulsione a Cremona: straniero pericoloso e processo rinviato

Da StraNotizie
Espulsione a Cremona: straniero pericoloso e processo rinviato

Il questore di Cremona ha espulso uno straniero ritenuto socialmente pericoloso per un periodo di dieci anni. Inoltre, gli è stata negata la possibilità di rientrare in Italia per partecipare a un processo in cui è imputato. Questo ha portato al rinvio del processo al 22 febbraio del 2035.

Il protagonista di questa vicenda è un uomo di 34 anni, di nazionalità albanese, irregolare sul territorio italiano. Negli ultimi anni, è stato coinvolto in diversi eventi di cronaca che hanno portato a indagini e a processi a suo carico. Tra i fatti che lo riguardano ci sono una sparatoria, una rissa e presunti reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla prostituzione. Molte di queste situazioni sono ancora in attesa di una decisione definitiva da parte delle autorità giudiziarie.

Articolo precedente
Reindustrializzazione di Pregnana Milanese: nuove opportunità di lavoro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.