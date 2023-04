“Esprimere il dolore è un diritto che spesso noi ci neghiamo perché ci vergogniamo. Abbiamo paura di non essere capiti e di essere giudicati fragili, e quindi non affidabili. Ma non è così.”

“Testa alta, e avanti” è la storia del più famoso caso di malagiustizia italiana, raccontata da chi l’ha vissuto dall’interno: Gaia Tortora, la figlia di Enzo Tortora. Che ci apre ai suoi ricordi e alle sue considerazioni.