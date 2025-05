ESPRESSO MACCHIATO (Remix) con TONY EFFE – TOMMY CASH

Esce ESPRESSO MACCHIATO – Remix, una nuova versione della hit virale di Tommy Cash in collaborazione con Tony Effe. Questo incontro tra due icone del pop provocatorio promette scintille. Il brano originale, scelto da Tommy Cash per rappresentare l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025, ha già riscosso un grande successo digitale: è primo nella Viral 50 italiana di Spotify, presente nella Top 50 Airplay, con 16 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 27 milioni di creazioni su TikTok. L’aggiunta di Tony Effe arricchisce il pezzo con una nuova carica esplosiva.

Tommy Cash, noto per il suo immaginario surreale e la sua vena satirica, ha convertito la sua estetica in un linguaggio artistico che abbraccia musica e arti visive. Dopo aver dominato la scena baltica, ha portato la sua visione sui palchi di tutto il mondo, esibendosi in festival come Glastonbury, Sziget e Roskilde. La collaborazione con Tony Effe rappresenta una nuova convergenza tra il nonsense post-sovietico e l’estetica trap romana, creando un remix da ascoltare e guardare.

Questa nuova versione di ESPRESSO MACCHIATO non è solo una canzone, ma un’esperienza che riflette la collaborazione tra due stili distintivi e innovativi. La combinazione di elementi visivi e musicali promette di attrarre un pubblico ampio e variegato, elevando ulteriormente il successo del brano. L’uscita del remix segna un momento importante nella carriera di entrambi gli artisti e nella scena musicale contemporanea.

Fonte: www.newsic.it