Esposto all’Antitrust contro la “casta” degli autori del Festival: una denuncia necessaria

Il Codacons ha recentemente presentato un esposto all’Antitrust contro gli autori dei brani in gara al Festival di Sanremo 2025, denunciando la presenza di una “casta” che controllerebbe il festival. Secondo l’associazione, undici autori firmerebbero quasi il 70% delle canzoni in competizione, creando un sistema che, a loro avviso, danneggerebbe la qualità della musica e limiterebbe le opportunità per altri artisti.

Nel suo esposto, il Codacons richiede un’indagine per chiarire possibili anomalie nel panorama discografico, sostenendo che questo limitato gruppo di autori potrebbe arrecare danno al settore musicale, ai consumatori e agli stessi artisti. È stata condotta un’indagine sugli autori di Sanremo 2025, evidenziando che artisti come Federica Abbate hanno firmato sette brani, mentre Davide Simonetta ha realizzato cinque canzoni per vari cantanti.

L’associazione esprime preoccupazione per il rischio di un “appiattimento” artistico e per la mancanza di libera concorrenza nel mercato musicale, sottolineando come gli artisti al di fuori di questa cerchia ristretta possano avere maggiori difficoltà a ottenere visibilità e opportunità al Festival. Inoltre, il Codacons avverte che questo consolidamento di potere tra pochi autori potrebbe ledere gli utenti, contribuendo a una uniformità nei brani in gara.

In conclusione, la denuncia del Codacons si concentra su questioni di giustizia e varietà nel panorama musicale, chiedendo che venga garantita la libertà di espressione artistica e l’accesso equo per tutti gli artisti al Festival di Sanremo.