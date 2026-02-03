Esposizione Canina Westminster, vincitori e coppie

L’Esposizione Canina del Westminster Kennel Club celebra il profondo legame tra le persone e i cani. Partecipare a questo importante evento richiede spesso una dedizione condivisa, come nel caso di molte coppie che vi si dedicano insieme.

Il conduttore due volte vincitore Invoice McFadden e sua moglie Taffe formano una coppia affiatata nel mondo delle esposizioni. Si sono incontrati a una mostra canina, si sono talvolta sfidati in gara, ma condividono la passione e i ricordi più belli, come le vittorie dell’altro. Insieme viaggiano per numerosissime mostre ogni anno e accudiscono molti cani nella loro casa.

Dopo le prove di agilità di sabato, la competizione principale è entrata nel vivo lunedì con la selezione razza per razza. Tra i primi finalisti scelti c’è Zaida, un Levriero Afgano due volte vincitore del World Canine Present. Il suo conduttore ha espresso tutta l’emozione per questo traguardo. È avanzato anche Cookie, un Maltese che ha superato in semifinale lo Shih Tzu Cometa.

Altri finalisti sono stati selezionati lunedì sera e martedì. Tra i cani in lizza c’è JJ, un Lhasa Apso vincitore di un importante show nazionale, noto per il suo carattere socievole.

Molti addestratori veterani sono coppie sposate, come Randy e Andrea, che conciliano l’allevamento di Bulldog Francesi con i loro lavori a tempo pieno. Anche chi non è addestratore partecipa con entusiasmo: Lydia Hearst e Chris Hardwick hanno sostenuto il loro Levriero Zoltar a gran voce.

La tredicenne Charlotte Jones ha gareggiato invece come junior handler con Wilbur il Beagle, un cane che appare anche in una serie Netflix. La sua proprietaria spiega che Wilbur ama ogni attività che comporti cibo e attenzioni.