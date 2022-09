Esports Digital Overview 2022: Twitch supera YouTube

IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha presentato oggi l’Esports Digital Overview 2022, la nuova ricerca realizzata in collaborazione con Nielsen evidenzia una differenza marcata nei trend che stanno vivendo oggi nel nostro paese le due principali piattaforme per la fruizione di contenuti di eventi di intrattenimento digitale videoludico, Twitch e YouTube. “Oggi nel nostro Paese oltre 1.630.000 persone seguono un evento esports più volte a settimana. Tuttavia, questo dato, che testimonia quanto il gaming competitivo sia da annoverare tra le attività di entertainment preferite dagli italiani, da solo non basta ad analizzare e interpretare correttamente il fenomeno e porre le basi strategiche per un’ulteriore crescita del settore”, ha commentato Marco Saletta, Presidente di IIDEA.

L’overview generale sul mondo Esports in Italia si basa sui dati di performance dei primi 10 mila canali in lingua italiana individuati per ore guardate dagli utenti nel 2019, 2020 e 2021 su Twitch e YouTube. Dall’analisi dei macro-dati di produzione e fruizione di contenuti esports a livello digitale e dal confronto tra le due piattaforme si nota come il trend di crescita registrato per Twitch nel 2020 si è riconfermato anche nel 2021 con 6 milioni di ore complessive di streaming e più di 1176 milioni di visualizzazioni. YouTube ha invece registrato un calo rispetto ai risultati ottenuti durante la pandemia. I valori registrati da Twitch per total hours watched, total views e total airtime sono sensibilmente superiori a quelli di YouTube. Il rapporto hours watched/airtime più basso su Twitch rispetto a YouTube evidenzia come la differenza tra le due piattaforme sia più forte in termini di creazione di contenuti che di fruizione degli stessi.

L’analisi relativa agli eventi gaming si basa invece sulle performance ottenute a livello di ore guardate e di numero medio di spettatori in contemporanea dai principali eventi nazionali ed internazionali trasmessi in lingua italiana su Twitch e YouTube nel 2020 e nel 2021. La ricerca svela che la fruizione a livello digitale degli eventi trasmessi in italiano ha continuato a crescere anche nel 2021, realizzando un incremento in termini di hours watched del 92% per gli eventi nazionali e del 52% per quelli internazionali. La presenza sul podio degli eventi più seguiti di tre competizioni di League of Legends mette in luce il dominio del titolo nel panorama competitivo. Lo scenario in termini di titoli più popolari risulta però sempre più frammentato: nessuno dei giochi presenti nella top 3 di Twitch è infatti presente anche all’interno della top 3 di YouTube e, su entrambe le piattaforme, il primo gioco (Call of Duty Warzone per Twitch e Rocket League per YouTube) non raggiunge l’11% in termini di share. La fruizione dei tornei internazionali trasmessi in italiano, infatti, è cresciuta di più nel 2021 rispetto al 2020(rispettivamente +52% e +26%), mentre per il gaming a livello complessivo (competitivo e non) è stato osservato il fenomeno opposto, ovvero un calo in termini di crescita percentuale rispetto alla nostra rilevazione precedente. Dunque, se l’interesse per il gaming continua a crescere, quello per il gaming competitivo sembra aver accelerato il passo.