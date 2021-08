Nel 2021, Acer si conferma fornitore e partner tecnico con i potenti device a brand Predator di una serie di eventi sportivi online di grande prestigio. La lista è lunga, in particolare possiamo evidenziare il rinnovo della partnership tra Predator Gaming e R&G eSports, il team di Sim Racing fondato dal pilota Romain Grosjean, per la Predator Sim Racing Cup 2021, una competizione internazionale di eSports completamente digitale in grado di offrire una nuova entusiasmante esperienza a simracer, gamer, appassionati di corse e sport motoristici. Tra i moltissimi concorrenti europei, si è aggiudicato la vittoria un driver italiano, che potrà vivere l’esperienza indimenticabile ed unica di diventare parte del Team R8G eSports per un anno e, con il supporto dei migliori dispositivi gaming della linea Predator, potrà avviare un’entusiasmante carriera come pilota di sim racing!

I Predator ancora più pronti alla sfida del gaming

Tra i canali focus dell’azienda, il gaming gioca un ruolo importante. Tecnologie all’altezza delle richieste degli appassionati e un’offerta invidiabile di Pc, notebook, monitor e accessori che restituiscono ad Acer una posizione di leadership con il brand Predator nel comparto del gioco e dell’intrattenimento. La linea Predator che non teme i titoli di classe AA e i giochi in 4K, i più esigenti in termini grafici. La linea Nitro invece è pronta a soddisfare le esigenze di un gamer appassionato che usa il notebook anche per studio o per lavoro.

Prodotti realizzati con una attenzione particolare ai sistemi di raffreddamento dimostrata in diversi modi. Dai più di 300 brevetti per tecnologie specifiche alle sottilissime ventole di metallo, oggi considerate numero uno al mondo, fino ad arrivare a una straordinaria ingegnerizzazione dei flussi d’aria. Tutto nei modelli Predator e Nitro è studiato per offrire le massime performance e tutelare i dispositivi dal surriscaldamento.

Gli ultimi annunci raccontano dell’aggiornamento dei notebook Predator Triton 300, Predator Helios 300 e Nitro 5 con i nuovi processori Intel Core serie H di undicesima generazione e le schede video NVIDIA GeForce RTX serie 30, che si aggiungono alle nuove versioni dei Predator Triton 500 SE e Predator Helios 500.

Ma la potenza grafica e di elaborazione non è tutto. Nel modello Predator Triton 300, per esempio, Acer riesce a integrare la migliore tecnologia in un form factor estremamente contenuto (19,9 mm di spessore) per favorire la massima trasportabilità. Dalle dimensioni leggermente superiori, il Predator Helios 300, invece, si configura come una potente game machine portatile senza compromessi con pannelli fino a 17 pollici.

Innovazioni nel complesso che permettono ai dispositivi Predator di fregiarsi con orgoglio del titolo di Kings of Ice Cool.

Interessante, infine, la proposizione Acer Nitro 5, rivolta a un gamer amatoriale che immagina un’unica macchina sia per il gioco che per lo studio o la professione. E a chi lo sport se lo gode comodamente in poltrona, Acer propone una serie di proiettori ideati per restituire immagini realistiche, ricche di dettagli, brillanti e nitide. Questo grazie anche alle lampade di alta qualità che garantiscono colori vivaci anche dopo migliaia di ore di utilizzo e si spingono fino a 4mila ANSI lumen di luminosità. Infine, da segnalare le ottime caratteristiche audio che evitano il ricorso a speaker esterni, un altissimo rapporto di contrasto e la libertà di utilizzare i proiettori ovunque.