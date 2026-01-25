Esportazioni sportive Italia

Forlì-Cesena è la seconda provincia italiana per volume di esportazioni di articoli sportivi verso gli Stati Uniti, coprendo il 15,8% del totale nazionale. La provincia romagnola si posiziona alle spalle del polo di Treviso, che domina la classifica con il 45,2%, e precede realtà come Mantova, Genova, Rimini e Milano.

A livello regionale, l’Emilia-Romagna si attesta come terza forza produttiva in Italia, con 2.400 imprese attive, dietro a Lombardia e Veneto. Il tessuto imprenditoriale del comparto è composto quasi esclusivamente da piccole e medie imprese, con 25.118 Pmi censite a livello nazionale, che rappresentano il 99,5% del totale delle aziende del settore e impiegano complessivamente 56mila addetti.

La componente artigiana rappresenta il 45,5% delle imprese manifatturiere dello sport. L’analisi di Confartigianato collega questi dati alle prospettive economiche offerte dai prossimi grandi eventi internazionali, come le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e l’America’s Cup a Napoli. I grandi eventi sportivi fungono da volano economico per una filiera produttiva caratterizzata da specializzazione e radicamento territoriale.

Il comparto spazia dalla produzione di sci e biciclette alla nautica, fino all’abbigliamento tecnico e alle attrezzature per palestre. Le esportazioni italiane di articoli sportivi sfiorano i 5 miliardi di euro, con gli Stati Uniti come principale mercato di sbocco extra-Ue, con un valore di 178 milioni di euro, che colloca l’Italia al primo posto tra i Paesi dell’Unione Europea per quota di export Oltreoceano.