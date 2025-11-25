14.5 C
Esportazioni Spagna frutta e verdura

Le esportazioni spagnole di frutta e verdura fresca nei primi nove mesi del 2025 hanno registrato un andamento divergente tra volumi e valori. Il totale esportato si attesta a 8,8 milioni di tonnellate, con un calo del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, il valore delle esportazioni è aumentato del 6,3%, raggiungendo i 13,88 miliardi di euro, di cui circa 8,1 miliardi derivano dalla frutta e 5,78 miliardi dalla verdura.

Le esportazioni di frutta fresca hanno superato i 5 milioni di tonnellate, praticamente stabili, mentre il valore è cresciuto del 9,8%. Tra le categorie più esportate, gli agrumi restano leader, seguiti da drupacee, anguria, frutti di bosco e meloni. Le drupacee hanno registrato un calo complessivo del 4,9%, con i maggiori decrementi registrati per albicocche e pesche piatte. In controtendenza, le ciliegie hanno segnato un incremento del 10%, passando da 39.360 a 43.603 tonnellate. Anche angurie e meloni hanno registrato buone performance, con le prime che crescono del 2,8% in volume e dell’8,6% in valore, mentre i meloni superano le 357.000 tonnellate e 335,9 milioni di euro. I frutti rossi, come le fragole, hanno registrato un incremento sia in volume che in valore, confermandosi tra i prodotti più richiesti sui mercati internazionali.

