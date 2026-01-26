6.9 C
Esportazioni italiane verso 700 miliardi

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha indicato l’obiettivo di portare l’export italiano a 700 miliardi di euro. Tuttavia, questo obiettivo è una sfida complessa che richiede uno sforzo collettivo. Le esportazioni italiane hanno toccato i 626 miliardi di euro nel 2023, stabili rispetto al 2022, e sono scese a 623,5 miliardi di euro nel 2024, con una lieve flessione del 0,4% rispetto al 2023.

Per raggiungere l’obiettivo di 700 miliardi di euro, servirebbe un incremento del 12% in tre anni. I principali Paesi verso i quali l’Italia esporta sono la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, la Spagna, il Regno Unito e la Svizzera. La filiera professionale dell’internazionalizzazione, composta da tecnici, commercialisti d’affari, consulenti fiscali e doganali, legali, export manager e specialisti di marketing e vendite, potrebbe aiutare le piccole e medie imprese a raggiungere questo obiettivo.

Questi professionisti possono occuparsi della classificazione doganale, della compliance, della fiscalità locale, della contrattualistica e dell’intelligence di mercato, evitando errori che possono costare caro alle aziende. La Dichiarazione d’Intenti siglata tra Confprofessioni, APRI International e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale potrebbe rappresentare l’ingresso strutturato del sistema delle competenze professionali nel cuore della nuova diplomazia economica italiana.

Il matching strutturato tra PMI esportatrici e professionisti qualificati, favorito da una maggiore integrazione operativa con ambasciate, uffici ICE e Camere di commercio estere, potrebbe aiutare a raggiungere l’obiettivo di 700 miliardi di euro. Un portale che mappa e accrediti le competenze acquisite sui vari mercati esteri potrebbe facilitare la navigazione per le singole aziende. La capacità di organizzare e valorizzare in modo appropriato una catena di capacità esecutiva e di presidio sarà fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

