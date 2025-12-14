Esportazioni italiane in ripresa

Le esportazioni italiane sono tornate a crescere dopo un periodo di contrazione. Nei primi nove mesi, l’export ha segnato un incremento di 16,6 miliardi di euro, pari al 3,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia si è posizionata al quarto posto tra i Paesi del G20 per valore delle esportazioni di merci, con quasi 190 miliardi di dollari, superando il Giappone.

Il risultato delle esportazioni verso gli Stati Uniti è stato particolarmente positivo, con un aumento di 4,3 miliardi di euro, pari al 9% rispetto all’anno precedente. La Cgia ipotizza che i consumatori americani abbiano anticipato gli acquisti prima dell’entrata in vigore delle nuove tariffe doganali. A livello settoriale, spiccano navi e imbarcazioni, medicinali e preparati farmaceutici, metalli preziosi e aeromobili, mentre sono in difficoltà la gioielleria, la raffinazione del petrolio e l’auto.

A livello provinciale, Palermo, Vibo Valentia, Sud Sardegna e Trieste hanno registrato forti incrementi. Trieste ha visto un boom nelle esportazioni verso gli Stati Uniti, trainata dalla cantieristica navale. Firenze si conferma la provincia italiana più proiettata sul mercato statunitense, con esportazioni pari a 5,7 miliardi di euro, trainate soprattutto dai medicinali e dai preparati farmaceutici.