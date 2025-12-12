6 C
Roma
venerdì – 12 Dicembre 2025
Economia

Esportazioni italiane in crescita

Da stranotizie
Esportazioni italiane in crescita

Secondo le stime Istat, nel terzo trimestre si registra un aumento congiunturale delle esportazioni per tutte le ripartizioni territoriali, con l’unica eccezione di Sud e Isole, che registrano una diminuzione dello 0,9%. La crescita è più marcata per il Centro, con un aumento del 3,2%, mentre Nord-ovest e Nord-est mostrano incrementi più contenuti, del 2,4%.

Nel periodo gennaio-settembre, la crescita tendenziale dell’export nazionale in valore è pari al 3,6%, risultato di dinamiche regionali differenziate. Il Centro aumenta del 14,3%, il Sud del 3,2%, mentre Nord-ovest e Nord-est avanzano dell’1,9%. Le Isole registrano invece una contrazione del 7,3%.

Tra le regioni, gli incrementi più ampi riguardano Friuli-Venezia Giulia, con un aumento del 22,5%, Toscana, con un aumento del 20,2%, e Lazio, con un aumento del 14%. Le flessioni maggiori interessano Basilicata, con una diminuzione del 12,1%, Sardegna, con una diminuzione dell’11,5%, Molise, con una diminuzione del 7,7%, e Sicilia, con una diminuzione del 5,1%.

L’aumento delle esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Toscana, Lazio, Lombardia, Campania e Abruzzo contribuisce per 3 punti percentuali alla crescita dell’export nazionale nei primi nove mesi dell’anno. Un ulteriore contributo di 1,2 punti deriva dalle maggiori vendite di metalli di base e prodotti in metallo dalla Toscana e di mezzi di trasporto dal Friuli-Venezia Giulia.

